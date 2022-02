Capgemini : Télécharger 261 KB pdf

Nous sommes positionnés comme le partenaire stratégique de nos clients pour réussir leur transformation digitale. Notre capacité à attirer et développer les talents est un atout majeur pour notre croissance. Notre politique ESG annoncée récemment nous permet de tirer parti du potentiel de la technologie pour un futur inclusif et durable.

Pour Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini: « Capgemini a réalisé en 2021 une performance remarquable en termes de croissance, de profitabilité et de génération de cash. C'est une première étape réussie dans la réalisation de notre ambition 2025, portée par l'accélération de la demande autour du cloud, de la data et de l'IA.

La forte dynamique de croissance observée plus tôt dans l'année s'est en effet maintenue sur les trois derniers mois et ce dans toutes les régions du Groupe, aussi bien en termes de croissance à taux de change constants (+12,5%) que sur une base organique (+13,2%).

Le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 18 160 millions d'euros, en progression de +14,6% en données publiées par rapport à l'exercice 2020. Cela représente une croissance de +15,1% à taux de change constants*, légèrement supérieure à la fourchette révisée à la hausse de +14,5% à +15,0%. L'impact net des acquisitions sur la croissance est de 4,9 points et correspond pour l'essentiel à l'intégration d'Altran depuis le 1er avril 2020. La croissance organique* du Groupe (c'est-à-dire corrigée des effets de périmètre et de taux de change) s'élève donc à +10,2%.

Capgemini a enregistré en 2021 des résultats supérieurs à ses objectifs tels que relevés à nouveau en octobre dernier. Dans un contexte de reprise économique marquée à l'échelle mondiale, l'année écoulée a mis en évidence l'accélération de la transformation digitale des grandes entreprises et organisations. Le Groupe bénéficie ainsi de ses investissements dans son portefeuille d'offres innovantes et de son positionnement en tant que partenaire stratégique auprès de ses clients. Cette performance repose également sur l'intégration réussie d'Altran, qui a permis de renforcer le leadership mondial de Capgemini dans le domaine de l'Intelligent Industry et de dégager les synergies commerciales et opérationnelles prévues en avance par rapport au plan initialement envisagé.

taux de change constants, porté principalement par la dynamique du secteur des TMT (Télécoms, Média et Technologie), des Biens de consommation et de l'Industrie. Le taux de marge opérationnelle poursuit son amélioration et atteint 15,9% contre 14,8% en 2020.

Toutes les régions du Groupe affichent en 2021 une croissance annuelle à deux chiffres à taux de change constants, illustrant la forte accélération des activités du Groupe. Cette accélération est également visible dans la plupart des secteurs mais tout particulièrement dans les secteurs de l'Industrie et des Biens de consommation qui avaient été fortement affectés lors de la pandémie en 2020. Seul le secteur de l'Energie et Utilities enregistre une croissance atone.

En 2021, Capgemini a consacré à ses opérations de croissance externe un montant net de 369 millions d'euros. De plus, le Groupe a versé 329 millions d'euros de dividendes (correspondant à 1,95 euro par action) et alloué 200 millions d'euros aux rachats d'actions au titre de son programme pluriannuel. Enfin le 8ème plan d'actionnariat salarié, mis en œuvre au second semestre, a donné lieu à une augmentation de capital d'un montant brut de 589 millions d'euros.

Le résultat net part du Groupe s'inscrit en hausse de +21% sur un an pour s'établir à 1 157 millions d'euros, tandis que le bénéfice par action (non dilué) progresse de +20% à 6,87 euros. Hors effet de base lié à la plus-value de cession d'Odigo, la progression de ces deux agrégats financiers s'établit à +38%. Le résultat normalisé par action * atteint 8,97 euros. Avant reconnaissance de la charge transitoire d'impôt, le résultat normalisé est de 9,19 euros, en progression de +27% sur un an.

Enfin, les services d'Opérations et d'Ingénierie (31% du Groupe) affichent une croissance de leur chiffre d'affaires total de +18,5% à taux de change constants, compte tenu de l'acquisition d'Altran et de la cession d'Odigo. Sur une base organique, cette performance est en premier lieu portée par la forte reprise observée au

Le chiffre d'affaires total des activités de conseil en Stratégie et Transformation (7% du chiffre d'affaires du Groupe), s'inscrit en hausse de +27,0% illustrant la forte reprise des dépenses discrétionnaires des clients du Groupe. Les services d'Applications et de Technologie (62% du Groupe et cœur d'activité de Capgemini) voient leur chiffre d'affaires total progresser de +13,1%.

Ces évolutions régionales sont alimentées par des tendances sectorielles toujours relativement homogènes à l'échelle mondiale. L'ensemble des secteurs affichent des taux de croissance comparables à ceux des deux trimestres précédents. Ainsi les secteurs de l'Industrie (25% du chiffre d'affaires du Groupe), des Biens de consommation (13% du Groupe) et des Services (5% du Groupe) enregistrent toujours des croissance à taux de change constants aux alentours des 20%. Suivent, le Secteur Public (14% du Groupe) et le secteur des TMT (Télécoms, Média et Technologie, 13% du Groupe) avec des croissances à taux de change constants aux environs des 10%. Les Services Financiers (22% du Groupe) conservent une dynamique toujours solide, tandis que le secteur de l'Energie et Utilities (8% du Groupe) affiche un léger recul.

La région Royaume-Uniet Irlande (11% du Groupe) a connu une année particulièrement dynamique, avec une croissance de son activité de +18,3% à taux de change constants. Cette performance repose en particulier sur un Secteur Public qui est resté très dynamique tout au long de l'année et la forte reprise des Services Financiers enregistrée en fin d'année. Le taux de marge opérationnelle atteint un niveau record de 18,0% contre 15,5% un an plus tôt.

cours de l'année dans les services d'Ingénierie. Par ailleurs, tant les services d'Infrastructure et de Cloud que les Business Services enregistrent une croissance solide.

Au 4 ème trimestre :

L'ensemble des lignes de métier du Groupe ont conservé une activité très soutenue au dernier trimestre 2021. Les services en Stratégie & Transformation et en Applications & Technologie bénéficient toujours de la forte demande autour du Digital et du Cloud, et enregistrent ainsi des croissances à taux de change constants de +26,0% et +16,0% respectivement. Les services en Opérations & Ingénierie affichent à nouveau une activité en croissance de plus de 10% après correction de l'effet périmètre lié à la cession d'Odigo. Cette performance est de nouveau tirée par la croissance enregistrée par les services d'Ingénierie, largement supérieure à 10%, tandis que les services d'Infrastructure et de Cloud et les Business Services conservent leur solide dynamique sur une base organique.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

Au 31 décembre 2021, l'effectif total du Groupe s'établit à 324 700 personnes. Dans un contexte de tensions sur le marché des ressources qualifiées, cette hausse de 20% des effectifs par rapport à fin 2020 démontre la capacité de Capgemini à attirer les talents pour alimenter sa croissance.

En particulier les effectifs offshore représentent 189 000 collaborateurs soit 58% de l'effectif total, en progression de 4 points par rapports à la fin 2020. Le Groupe dépasse ainsi le niveau atteint avant l'intégration d'Altran.

INTEGRATION D'ALTRAN ET BILAN DES SYNERGIES

Capgemini a finalisé avec succès l'intégration opérationnelle d'Altran, engagée dès la prise de contrôle effective de la société en avril 2020, avec des résultats particulièrement satisfaisants en termes de rétention des talents, de développement d'offres conjointes et de dynamique commerciale.

Témoignant du fort rationnel stratégique et opérationnel de cette acquisition et de son intégration réussie, le Groupe a d'ores et déjà dégagé les synergies commerciales et de coûts attendues, en avance sur l'échéance des 3 ans suivant la prise de contrôle. Ainsi, les synergies de coûts et de modèles opérationnels atteignent un rythme annualisé de plus de 80 millions d'euros à la fin de 2021, contre un objectif de 70 à 100 millions d'euros après 3 ans. De même, les synergies commerciales sont supérieures à 350 millions d'euros dès 2021, contre un objectif à terme de 200 à 350 millions d'euros.

BILAN

La structure du bilan de Capgemini a peu évolué au cours de l'exercice écoulé.

Compte tenu d'une position de trésorerie brute largement excédentaire, le Groupe a procédé en 2021 au remboursement anticipé de deux souches obligataires : l'une de 500 millions d'euros à échéance novembre 2021 et remboursée en août, l'autre de 500 millions d'euros à échéance avril 2022 et remboursée en décembre.

Au 31 décembre 2021, le Groupe dispose à son bilan d'une trésorerie et d'actifs de gestion de trésorerie pour un montant total de 3,5 milliards d'euros. Compte tenu de la dette financière de 6,7 milliards d'euros et des instruments dérivés, l'endettement net* du Groupe s'inscrit en réduction sensible à 3,2 milliards d'euros au 31 décembre 2021 contre 4,9 milliards d'euros un an plus tôt.

RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Dans un contexte sanitaire toujours marqué par la pandémie, Capgemini a poursuivi ses efforts en 2021 en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Conformément à ses engagements pris en début d'année 2021, le Groupe a présenté en décembre dernier sa politique ESG(Environnement, Social et Gouvernance). S'appuyant sur de nombreux chantiers déjà engagés, Capgemini a fixé dans le cadre de cette politique un ensemble de 8 priorités et 11 objectifs ambitieux, portant sur chacun des piliers ESG et participant aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies pertinents pour son activité.