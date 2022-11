Capgemini : acquisition de 23red au Royaume Uni

Capgemini annonce avoir acquis 23red, agence créative basée au Royaume Uni, spécialisée dans le développement de marques et de campagnes, qui accompagne des clients principalement dans le secteur public et caritatif.



Basée à Londres, son équipe d'experts accompagne des clients tels que l'Etat britannique à travers des projets porteurs d'actions immédiates et de changement à long terme. Son équipe sera intégrée à frog, filiale de Capgemini Invent au Royaume-Uni.



'Les compétences de 23red vont permettre à nos équipes britanniques de répondre à la demande croissante pour nos services 'customer first' pour les entreprises responsables et engagées', explique Cyril Garcia, directeur général de Capgemini Invent.



