Capgemini : associé à Schneider et Qualcomm pour la 5G

A l'occasion de l'édition 2023 du Mobile World Congress de Barcelone, Schneider Electric, Capgemini et Qualcomm annoncent leur collaboration pour la mise en oeuvre d'une solution 5G innovante de levage automatisé destinée aux environnements industriels.



'La solution de réseau privé sans fil 5G permet de rationaliser et d'optimiser le déploiement à l'échelle des technologies digitales sur une variété d'environnements industriels, comme des aciéries ou des sites portuaires', soulignent les trois groupes.



Ils conjuguent ainsi les expertises de Schneider en matière d'automatisation industrielle, de Qualcomm dans les technologies sans fil et des innovations en matière de calcul et d'IA, ainsi que de Capgemini en matière de déploiement de réseaux et d'intégration de systèmes.



