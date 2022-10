Capgemini : avec Microsoft pour une plateforme numérique

Capgemini annonce ce mercredi qu'il collabore avec Microsoft pour une plateforme jumelle numérique basée sur Azure, la première du genre, appelée ReflectIOD.



Cette plateforme s'appuiera sur l'architecture et les composants technologiques de la suite Azure pour aider à transformer l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance, permettant une industrie intelligente, générant une valeur commerciale durable.



Elle permettra également de répondre aux besoins croissants de gestion normalisée des friches industrielles tout au long de leur cycle de vie et à travers les écosystèmes.



'Le déploiement de cette plateforme permettra de générer une valeur commerciale durable en réduisant les délais d'exécution, en éliminant les silos et en améliorant l'efficacité opérationnelle', souligne-t-on chez Capgemini.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.