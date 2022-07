Capgemini : bondit grâce au relèvement de son objectif de croissance

Capgemini (+6,50% à 181,80 euros) dispute à Hermès la première place du CAC 40 au lendemain du relèvement de ses objectifs 2022 et de l’annonce d’un programme de rachat d'actions de 800 millions d'euros. Capgemini vise désormais une croissance à taux de change constants entre 14% et 15%, au lieu de +8% à +10%. Avant cette publication, son objectif de croissance était considéré comme prudent par les investisseurs après un bon premier trimestre.



Les autres objectifs visés par le groupe pour 2022 restent inchangés. Il table sur une marge opérationnelle comprise entre 12,9% et 13,1%, et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1,7 milliard d'euros.



Le résultat net part du groupe a bondi de 50% au premier semestre pour atteindre 667 millions d'euros. La marge opérationnelle a atteint 1,301 milliard d'euros soit 12,2% du chiffre d'affaires, en progression de 25% en valeur et de 0,2 point en taux.



" Comme attendu, l'évolution favorable du mix des offres et des prix a compensé le retour de certains coûts d'exploitation, tels que les frais de déplacements, et ceux associés au développement des talents du groupe ", a expliqué le groupe de conseil et de services informatiques.



" Les résultats du deuxième trimestre sont impressionnants " a commenté Jefferies.



Au 30 juin 2022, l'effectif total du groupe s'établit à 352 100 personnes, en progression de 22% sur un an.



Capgemini a réalisé un chiffre d'affaires de 10,69 milliards d'euros, en hausse de 22,7% en données publiées et de 18,5% à taux de change constants. La croissance organique s'est élevée pour sa part à 17,2%.



Dernière bonne nouvelle, le Conseil d'Administration a approuvé un nouveau programme pluriannuel de rachat d'actions de la société de 800 millions d'euros, qui succèdera au programme pluriannuel existant au titre duquel un solde de 47 millions d'euros reste à exécuter.