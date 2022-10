Capgemini : choisi pour l'intégration du Réseau Radio du Futur

Capgemini annonce que le consortium qu'il conduit aux côtés d'Airbus a été retenu par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer comme intégrateur du lot 2 du Réseau Radio du Futur (RRF), présenté comme 'le réseau haut débit sécurisé et résilient des forces de secours et sécurité intérieure'. Selon le communiqué des sociétés, ce projet pionnier serait d'ailleurs 'essentiel à la modernisation des forces de sécurité intérieure'.



Il s'agira d'un système national de communication mobile prioritaire, sécurisé et de haut débit (4G et 5G) disposant d'un haut niveau de résilience afin de garantir le continuum des missions de sécurité et de secoursdu quotidieny compris en cas de crise ou d'événement majeurs.



Le RRF a vocation à équiperjusqu'à 400000 utilisateurs des forces de sécurité et de secourstelles que lagendarmerie nationale,lapolice nationale,lessapeurs-pompiers etles autrespersonnels de la sécurité civile.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.