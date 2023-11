Capgemini : croissance organique de 2% du CA trimestriel

Le 07 novembre 2023 à 08:24 Partager

Capgemini annonce avoir réalisé au troisième trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 5,48 milliards d'euros, en baisse de 1,3% en données publiées, mais en hausse de 2,3% à taux de change constants et de 2% en organique.



Le géant français des services informatiques précise que ses activités liées à la data et à l'intelligence artificielle, ou dans le domaine de l'intelligent industry, ont figuré parmi les plus dynamiques au cours du trimestre écoulé.



Fort de prises de commandes de 5,27 milliards (+1% à changes constants), Capgemini confirme ses objectifs annuels, dont une croissance à changes constants du chiffre d'affaires entre +4% et +7%, et une marge opérationnelle entre 13% et 13,2%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.