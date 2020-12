Capgemini : dans le vert avec des propos d'analyste

Capgemini grappille près de 1% et surperforme ainsi un CAC40 stagnant, sur fond de propos positifs d'Invest Securities qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours ajusté de 141 à 145 euros.



Après un point avec le groupe, le bureau d'études retient un message confiant sur la dynamique du quatrième trimestre et 'les prémisses d'un discours plus offensif sur les perspectives, avec notamment un vrai enthousiasme sur l'acquisition d'Altran'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.