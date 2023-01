Capgemini domine le CAC 40 grâce à Barclays

Capgemini (+3,39% à 177,06 euros) affiche la plus forte hausse du CAC 40, bénéficiant du relèvement de la recommandation de Barclays, de Pondération en ligne à Surpondérer. L'objectif de cours passe de 190 euros à 210 euros. Le bureau d'études juge exagérée la baisse de 35% de la valorisation et considère que l'action offre désormais un bon point d'entrée. Il souligne que Capgemini est devenu plus résilient que par le passé dans un contexte de récession grâce notamment à une plus grande diversification de ses activités et une présence offshore plus importante.



Le broker prévoit ainsi une amélioration qui pourrait atteindre jusqu'à 20 points de base de la marge opérationnelle du groupe cette année.



Le groupe de conseil et de services informatiques, comme les autres valeurs technologiques, profite également du recul des taux longs après la publication de plusieurs statistiques économiques décevantes aux Etats-Unis.