Capgemini en nette baisse : les objectifs 2023 jugés trop prudents

En hausse à l'ouverture, l'action Capgemini recule désormais de 2,75% à 182,05 euros. Les analystes ayant peu de doutes sur la capacité du groupe de conseil et de services informatiques à dévoiler des bons résultats 2022, ils étaient surtout intéressés par ses objectifs 2023. Si certains brokers les jugent rassurants, d'autres reprochent à Capgemini sa prudence concernant ses prévisions, étant donné sa performance commerciale et le dynamisme de son activité au quatrième trimestre.



En 2022, la marge opérationnelle de Capgemini a progressé de 22% à 2,86 milliards d'euros, faisant ressortir un taux de marge de 13% du contre 12,9% en 2021. Cette amélioration de 10 points de base est en ligne avec l'objectif fixé pour 2022 d'une amélioration de 0 à 20 points de base. La rentabilité du groupe est conforme aux attentes.



" L'évolution favorable du mix des projets, au profit des offres plus innovantes et créatrices de valeur, a plus que compensé le retour post-pandémie de certains coûts d'exploitation - tels que les frais de déplacement et les coûts liés aux locaux - et la hausse des charges liées au développement des talents du groupe " a expliqué la société.



Dans le même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 21,1% à 21,9 milliards d'euros. Il a augmenté de 16,6% à taux de change constants alors que le groupe visait depuis fin octobre la borne haute de sa fourchette d'objectifs de croissance de 14% à 15%. Cette dernière avait été relevée fin juillet lors de la publication des résultats du premier semestre. La croissance organique 2022 s'est élevée à 15,3% - dont 12,8% au quatrième trimestre - dépassant nettement le consensus de 14,5%.



La génération de free cash-flow organique s'élève à 1,85 milliards d'euros, soit un montant supérieur à 1,7 milliards d'euros à l'objectif visé pour 2022.



Fort de ses bons résultats, le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 16 mai 2023 le versement d'un dividende de 3,25 euros par action contre 2,40 euros, un an auparavant. Le taux de distribution du résultat net, part du groupe, s'établirait ainsi à 35% conformément à la politique de distribution de Capgemini.



Si les analystes saluent la bonne performance annuelle du concurrent d'Accenture, ses perspectives suscitent le débat. Capgemini a en effet enregistré une performance commerciale et une croissance meilleure que prévu en fin d'année.



Au quatrième trimestre, la société affiche un ratio " book-to-bill " - qui est égal aux nouvelles commandes rapportées aux facturations - de 1,16. Un indice supérieur à 1 signale que la société a engrangé des commandes représentant un chiffre d'affaires supérieur à celui enregistré lors de cette période.



" Les prises de commandes au quatrième ne suggèrent pas de franche décélération sur le début d'année 2023 ", souligne Invest Securities, pour qui " l'objectif de croissance peut refléter une approche prudente du management ".



Capgemini anticipe cette année une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7%, bien inférieure à celle affichée en 2022 de 16,6%. L'année dernière, la société avait débuté son exercice en visant une croissance de 8% à 10%.



" Les objectifs sont plus solides que prévu et les investisseurs se demanderont rapidement si la fourchette basse n'est pas trop conservatrice à la lumière des fortes commandes du quatrième trimestre " a réagi Jefferies. L'analyste souligne également que la fin d'année a aussi été plus dynamique que prévu pour le groupe.



Le groupe technologique français cible par ailleurs une marge opérationnelle comprise entre 13% et 13,2% et une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros. Les marchés prévoient une marge opérationnelle de 13,1 et un free cash-flow organique de 1,867 milliard d'euros.