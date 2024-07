Capgemini : en repli, 2 analystes abaissent leurs objectifs

Le titre poursuit son mouvement de repli aujourd'hui (près de -1,5%) après la perte de -2,4% vendredi. Deux analystes ont abaissé aujourd'hui leurs objectifs de cours.



Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Capgemini, tout en abaissant son objectif de cours de 248 à 240 euros, dans le sillage d'estimations de BNA 2024-26 abaissées de -3,6%/-3,4%/-3,4% pour le groupe de services informatiques.



Le bureau d'études note que si Capgemini a réduit ses ambitions de croissance pour le second semestre, il 'devrait retrouver le chemin de la croissance organique au quatrième trimestre et reste confiant quant à la reprise du cycle de croissance organique en 2025'.



'Sachant que c'est la croissance organique qui drive la performance boursière, il faudra se montrer patient, mais nous restons persuadés que Capgemini devrait être parmi les premières ESN à retrouver le chemin de la croissance et à surperformer', pronostique-t-il.



Tout en réitérant son opinion 'neutre' sur Capgemini, jugeant difficile d'espérer un rerating relatif du titre 'compte-tenu de sa surexposition à l'Europe par rapport aux pairs', Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 211 à 202 euros.



S'il juge peu surprenants les résultats mitigés du premier semestre, le bureau d'études voit une surprise négative dans les commentaires du groupe de services informatiques sur ses perspectives, et abaisse donc ses propres estimations pour 2024 et 2025.



En termes de valorisation, Oddo BHF note que l'action Capgemini se traite sur 'un FCF yield 2025 de 5,7%, en décote de seulement 12% par rapport à ses pairs globaux contre une décote historique de 20%'.



