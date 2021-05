Capgemini et Orange vont créer un fournisseur cloud français

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Capgemini et l'opérateur télécoms Orange ont annoncé jeudi leur intention de créer une nouvelle société, baptisée "Bleu", qui fournira des services d'informatique dématérialisée ("cloud") répondant aux besoins de souveraineté de données.

Dans le cadre de ce projet, Capgemini et Orange "mettront en commun leur savoir-faire, en partenariat avec Microsoft, afin de créer un fournisseur de services cloud français répondant aux besoins spécifiques de certaines organisations", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.

La création de ce nouveau fournisseur de cloud vise à "répondre aux besoins de souveraineté de l'Etat français, des administrations publiques et des entreprises dotées d'infrastructures critiques soumises à des exigences particulières en termes de confidentialité, de sécurité et de résilience, telles que définies par l'Etat français", ont précisé Capgemini et Orange.

"Les centres de données de Bleu seront séparés de manière stricte des centres de données internationaux de Microsoft, ce qui garantira son autonomie opérationnelle", ont également indiqué les deux groupes.

"De plus, Bleu sera exploité depuis la France par son propre personnel. En conséquence, les services fournis par Bleu devraient permettre d'obtenir la qualification 'Cloud de Confiance' décernée par les pouvoirs publics", ont ajouté les deux entreprises.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2021 02:59 ET (06:59 GMT)