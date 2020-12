Capgemini : étend sa plateforme de cloud numérique

Capgemini annonce avoir étendu sa plateforme de cloud numérique pour les solutions SAP avec les services Web d'Amazon (AWS), afin de réduire les coûts et de supprimer la complexité pour les clients qui exécutent leurs implémentations SAP, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur coeur de métier.



Les processus commerciaux mis en oeuvre dans SAP seront améliorés grâce aux services cloud d'AWS et à la plateforme cloud de SAP, ce qui donnera aux clients de nouvelles capacités commerciales pour garder une longueur d'avance sur la concurrence, affirme Capgemini.



