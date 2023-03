Capgemini : évolution du Conseil d'Administration

À l'occasion de l'Assemblée générale 2023, le Conseil d'Administration propose les nominations de Mme Megan Clarken et de Mme Ulrica Fearn en qualité de membres du Conseil d'Administration pour une durée de quatre ans.



De nationalité néo-zélandaise, Mme Megan Clarken est Chief Executive Officer d'une entreprise technologique mondiale.



De nationalité suédoise, Mme Ulrica Fearn a acquis tout au long de sa carrière une solide expérience financière dans le cadre de multiples postes au sein d'entreprises internationales majeures dans des secteurs qui s'appuient sur la technologie pour leur transformation durable (énergie, télécommunication, biens de consommation et commerce).



Mme Xiaoqun Clever a fait part de son souhait de ne pas renouveler son mandat. Suite à une évolution de ses responsabilités au sein de Bosch, Mme Tanja Rueckert a, quant à elle, décidé de se retirer du Conseil d'Administration, avec effet à l'issue de l'Assemblée générale du 16 mai 2023.



' Dans l'hypothèse de l'approbation de ces résolutions par l'Assemblée générale du 16 mai 2023, la composition du Conseil d'Administration serait ainsi de 15 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires. Il comptera parmi ses membres 83 % d'administrateurs d'indépendants, 40 % d'administrateurs ayant des profils internationaux et 42 % de femmes ' indique le groupe.



