Capgemini : l'IA en soutien d'essais cliniques

Capgemini annonce que ses experts, en collaboration avec l'hôpital universitaire de Bonn et Amazon Web Services, ont mis au point un modèle d'intelligence artificielle (IA) qui accélérera la vitesse des essais cliniques visant à établir de nouveaux traitements contre la cécité des rivières, une maladie tropicale négligée qui touche plus de 20 millions de personnes dans le monde.



Actuellement, le travail spécialisé des essais cliniques ne peut être effectué que manuellement par une poignée d'experts mondiaux. Le modèle gagnant pourrait donc permettre d'économiser des années de travail et d'accélérer le développement de nouveaux traitements.



