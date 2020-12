Capgemini : lancement d'un laboratoire 5G au Portugal

Legroupe Capgemini annonce enrichir son offre 'Intelligent Industry' avec le lancement d'unLab Altran 5Get5G as-a-Service(LaaS) destiné aux opérateurs de télécommunications, entreprises et fabricants d'équipements.



Basé à Fundão, au Portugal, ce nouveau laboratoire permet d'offrir des services d'intégration et de validation des nouvelles solutions qui apparaissent dans l'écosystème des télécommunications, et notamment celles développées par les équipementiers.



Les laboratoires 5G constituent un élément clé de la stratégie du groupe Capgemini dans l''Intelligent Industry' visant à aider ses clients à faire les bons investissements au service d'une transformation fondée sur la donnée et à saisir les opportunités de la révolution digitale permise par la5G et l'Edge.



