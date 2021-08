Capgemini : mis à l'honneur par une étude IDC MarketScape

Capgemini annonce avoir été positionné comme un leader dans l'étude IDC MarketScape : Worldwide Artificial Intelligence (AI) Services 2021 Vendor Assessment.



Le rapport a évalué 19 fournisseurs de services d'IA, sur la base d'un cadre complet et d'un ensemble de paramètres qui comprennent les capacités clés d'une organisation et leur perception par les acheteurs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.