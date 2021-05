Capgemini : Assemblée Générale du 20 mai 2021

d'administrateurs d'indépendants4, 43% d'administrateurs ayant des profils internationaux et 45% de femmes5. Cette composition reflète l'ambition renouvelée du Conseil de poursuivre son internationalisation, d'approfondir son expertise sectorielle et d'enrichir la diversité de ses profils.

Le Conseil d'Administration a remercié chaleureusement Mme Anne Bouverot et MM. Daniel Bernard et Pierre

Pringuet pour leurs contributions aux travaux du Conseil et de ses comités durant leur mandat, et a notamment salué le rôle joué par le Vice-Président et l'Administrateur Référent dans la préparation de la succession managériale intervenue en mai 2020.

En outre, le Conseil d'Administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a décidé de nommer M. Frédéric

Oudéa Administrateur Référent et Président du Comité Ethique et Gouvernance en remplacement de M. Pierre

Pringuet, dont le mandat est arrivé à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale. M. Frédéric Oudéa a également

été nommé Vice-Président du Conseil d'administration en remplacement de M. Daniel Bernard dont le mandat

est arrivé à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale a approuvé les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de

l'exercice 2020 à M. Paul Hermelin, Président-directeur général puis Président du Conseil et à M. Aiman Ezzat, Directeur général délégué puis Directeur général. Le rapport sur la rémunération des mandataires sociaux ainsi que les différentes politiques de rémunération 2021 des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ont également été approuvés.

Enfin, l'Assemblée Générale a exprimé un vote favorable sur l'ensemble des délégations financières consenties au Conseil d'Administration.

Le résultat détaillé des votes par résolution ainsi que la retransmission intégrale de l'Assemblée Générale sont

disponibles sur le site internet de la Société :

https://investors.capgemini.com/fr/event/assemblée-générale-2021/#

