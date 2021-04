Capgemini : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021

Relations presse : Florence Lièvre Tél. : 01 47 54 50 71

Une dynamique de croissance plus forte qu'anticipée au 1er trimestre 2021

Paris, le 29 avril 2021 - Le groupe Capgemini a réalisé au 1er trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 4 271 millions d'euros, en hausse de 24,2% à taux de change constants* par rapport au même trimestre de l'année 2020.

Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : « Nous réalisons un très bon premier trimestre 2021 et renouons avec la croissance organique. L'activité est plus forte que prévue et même supérieure aux niveaux d'avant la crise sanitaire. C'est le signe d'un marché dynamique mais également du déploiement accéléré de notre stratégie. Cette amélioration s'est exprimée sur l'ensemble de nos géographies et de nos secteurs. Nous sommes très bien positionnés sur le cloud et la gestion des données, principaux moteurs de l'évolution des technologies et des entreprises dans les années à venir, qui ont largement contribué à notre croissance. Le premier trimestre a aussi été marqué par une reprise massive des recrutements pour répondre à la demande des clients. Dans ce contexte, notre croissance pour l'année 2021 devrait se situer au-dessusdu milieu de la fourchette annoncée.

Nous avons dévoilé récemment la création de la marque Capgemini Engineering qui regroupe un ensemble unique de capacités de pointe en matière d'ingénierie et de R&D. Elle complète parfaitement le portefeuille d'offres du Groupe déjà bien établi et vient renforcer notre position de leader dans l'Intelligent Industry.

Enfin, nous venons d'être reconnus comme l'une des entreprises les plus éthiques au mondepour la neuvième année consécutive. C'est une distinction qui est chère à mes yeux car notre Groupe est fondé sur des valeurs qui nous permettent de forger des relations durables avec l'ensemble des parties prenantes de notre écosystème et de montrer la voie d'un avenir responsable.

Je rappelle également que notre priorité demeure la santé et le bien-être de nos équipes. Nous suivons de près l'évolution actuelle de la situation sanitaire en Inde et au Brésil et continuons d'apporter un soutien à tous nos collaborateurs. »

Chiffre d'affaires Variation (en millions d'euros) 2020 2021 En données À taux de change publiées constants* 1er trimestre 3 547 4 271 +20,4% +24,2%

La dynamique du Groupe a continué de se renforcer au 1er trimestre 2021, avec des taux de croissance annuels supérieurs à ceux observés au dernier trimestre de 2020. Avec un retour à la croissance à taux de change et périmètre constants dès le 1er trimestre, qui s'élève à +1,7%, le chiffre d'affaires du Groupe s'inscrit déjà en progression par rapport au niveau d'avant crise.

Les termes et indicateurs alternatifs de performance marqués d'un ( * ) sont définis et/ou réconciliés en annexe de ce communiqué.

