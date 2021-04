Capgemini : Communiqué de Presse// Le CNES et Capgemini renforcent leur collaboration autour des grands enjeux climatiques

Communiqué de Presse// Le CNES et Capgemini renforcent leur collaboration autour des grands enjeux climatiques

Subscribe

Communiqué de Presse// Le CNES et Capgemini renforcent leur collaboration autour des grands enjeux climatiques

Bonjour,

Vous trouverez ci-après le communiqué de presse diffusé ce jour.

Bien cordialement,

Florence Lièvre



Global PR Manager | Group Marketing & Communications

Capgemini Group | Paris

Tel.: +33 1 47 54 50 71

Email : florence.lievre@capgemini.com

_____________________





Le 2 avril 2021

Le CNES et Capgemini renforcent leur collaboration autour des grands enjeux climatiques

Lundi 22 mars 2021, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini , se sont rencontrés au Siège du CNES, pour échanger autour des enjeux stratégiques communs aux deux organisations : la transformation numérique et la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Les deux dirigeants ont rappelé leur volonté de faire du secteur spatial européen un levier d'accélération majeur pour assurer une transition écologique durable.

Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont acté un renforcement de la contribution de Capgemini au Space Climate Observatory (SCO), l'initiative du CNES lancée lors du One Planet Summit en 2017. Le SCO est désormais reconnu par la communauté internationale comme une initiative clé pour mobiliser l'expertise spatiale mondiale, ainsi que les partenaires de la recherche et de l'industrie dans la lutte contre le changement climatique. Capgemini va donc participer à la charte du SCO International et rejoindre les 27 agences et organisations internationales que compte le SCO. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de l'implication de Capgemini, auprès du CNES dans l'animation actuelle de la communauté SCO.

Reconnus pour leur implication forte dans l'intégration des filières numérique et spatiale, le CNES et Capgemini ont l'intention de poursuivre ensemble l'exploration des usages des données et des services issus de satellites comme ils l'ont fait avec succès dans le cadre des projets scientifiques et environnementaux Copernicus , THEIA , Taranis ou encore Microcarb . De nouveaux usages de la donnée satellite pourraient émerger grâce à l'expertise de Capgemini et à son empreinte globale sur les différents marchés au profit des axes privilégiés du CNES (Mobilité, Climat, Agriculture et Santé).

Enfin, les deux dirigeants ont évoqué de futurs axes de collaboration basés sur l'approche 'Intelligent Industry' de Capgemini qui vise à tirer parti des données et technologies innovantes afin d'accélérer l'industrialisation de la filière spatiale. C'est l'une des grandes priorités du CNES pour améliorer sa compétitivité et sa résilience, grâce à la transformation des chaînes de production, ou le développement d'une industrie bas carbone, notamment l'hydrogène bas carbone.

À propos du CNES

Le CNES est l'établissement public chargé de proposer au gouvernement la politique spatiale française et de la mettre en œuvre au sein de l'Europe. Il conçoit et met en orbite des satellites et il invente les systèmes spatiaux de demain ; il favorise l'émergence de nouveaux services, utiles au quotidien.

Créé en 1961, il est à l'origine de grands projets spatiaux, lanceurs et satellites et est l'interlocuteur naturel de l'industrie pour l'accompagner à l'export et favoriser l'innovation. Le CNES a des champs d'application infinis qui se déclinent en cinq domaines, Ariane, les sciences, l'observation, les télécommunications, la défense.

Le CNES est un acteur majeur de la recherche technologique, du développement économique et de la politique industrielle de la France. Il noue également des partenariats scientifiques et est engagé dans de nombreuses coopérations internationales.

La France, représentée par le CNES, est le principal contributeur de l'Agence spatiale européenne (ESA), chargée par ses 22 États membres de conduire la politique spatiale de l'Europe.

In need of Space* - www.cnes.fr

*Nous avons tous besoin d'Espace

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d'être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d'expérience et d'une grande expertise des différents secteurs d'activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l'ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu'au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l'Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l'ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get the Future You Want* - www.capgemini.com .

*Capgemini, le futur que vous voulez

CONTACTS Presse CNES

Pascale Bresson Attachée de Presse Tél. 01 44 76 75 39 pascale.bresson@cnes.fr

Raphaël Sart Responsable PresseTél. 01 44 76 74 51 raphael.sart@cnes.fr

CONTACT Presse Capgemini

Florence Lièvre Tél. 01 47 54 50 71 florence.lievre@capgemini.com

Pièce jointe

2021_04_02-Capgemini CNES_FR.pdf