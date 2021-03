Capgemini : Communiqué de presse Capgemini// Capgemini annonce de nouvelles ambitions à moyen terme et tient aujourd'hui son Capital Markets Day 2021

Relations Presse :

Capgemini annonce de nouvelles ambitions à moyen terme et tient aujourd’hui son Capital Markets Day 2021

Croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de +7% à +9% à taux de change constants entre 2020 et 2025

Atteinte d’une marge opérationnelle de 14% d'ici 2025

Paris, le 31 mars 2021 - Capgemini annonce aujourd'hui sa nouvelle ambition financière à moyen terme. Le Groupe tiendra cet après-midi, un Capital Markets Day virtuel dédié aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels, au cours duquel il exposera ses orientations stratégiques.

Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini, a déclaré : « Ces dernières années, le Groupe a amélioré son profil de performance tout en démontrant sa résilience et son agilité. Capgemini est aujourd’hui reconnu comme un leader de la transformation numérique, avec des références de premier plan dans le Cloud, la Data et l’intelligence artificielle.

Le Groupe est idéalement positionné pour tirer parti de l'expansion rapide de l'utilisation de la technologie dans ses secteurs d’activités. Nous entrons dans cette nouvelle phase avec l’ambition de délivrer une croissance plus soutenue. Nous voulons devenir le partenaire stratégique des équipes dirigeantes des entreprises dans nos secteurs cibles, en nous appuyant sur notre statut de leader dans l'Intelligent Industry et sur notre forte position dans tous les domaines de la relation client (Customer First).

Je suis particulièrement fier de notre engagement en matière d'ESG1 qui est une priorité majeure pour le Groupe. Je suis confiant dans l'avenir de Capgemini et sa capacité à assurer une croissance durable et rentable fondée sur notre passion pour les clients, notre excellence opérationnelle et technologique et l’énergie de nos talents. »

Priorités en termes de croissance

La stratégie de croissance durable du Groupe repose sur une approche sectorielle renforcée afin de créer plus de valeur pour ses clients. Cette croissance s’appuiera en particulier sur l'accélération de la demande dans les domaines Intelligent Industry (produits et systèmes intelligents, opérations intelligentes, plateformes et écosystèmes intelligents) et Customer First (gestion de la relation entre les entreprises et leurs clients dans toutes ses dimensions).

Par ailleurs, l'adoption rapide du Cloud et l’utilisation de la donnée et de l’intelligence artificielle constitueront des leviers de croissance significatifs pour l'ensemble du portefeuille d’offres du Groupe.

Priorités en termes de profitabilité

Capgemini maintiendra une stricte discipline dans l’exécution de son plan d’action et entend accroître sa marge opérationnelle. La profitabilité du Groupe bénéficiera en premier lieu du surcroît de valeur ajoutée apporté par un portefeuille d’offres innovantes et spécifiques à chaque secteur.

L’émergence de nouveaux modèles de travail hybrides permettra à Capgemini de mettre en œuvre son nouvel environnement opérationnel, appelé le New Normal, conduisant à des économies de coûts supplémentaires ainsi qu’à un déploiement plus efficace de ses ressources.

Le Groupe profitera également des synergies liées à l’intégration d’Altran et de la poursuite de ses efforts en matière d’industrialisation et d’automatisation.

Ambitions à moyen terme

Après avoir amélioré de manière significative son profil de croissance et de marge depuis 2014, le Groupe se fixe de nouvelles ambitions financières pour le moyen terme :

Réaliser une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de +7% à +9% à taux de change constants entre 2020 et 2025 ;

Atteindre une marge opérationnelle de 14% d'ici 2025.

Capital Markets Day

Au cours du Capital Markets Day, Aiman Ezzat, Directeur général et Carole Ferrand, Directrice financière, accompagnés d’autres membres du Comité Exécutif du Groupe, exposeront les ambitions stratégiques, opérationnelles et financières à l’horizon 2025. Les priorités du Groupe en matière Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) seront également présentées.

En outre, le Groupe organisera deux sessions dédiées aux services d’ingénierie et de R&D d’une part, et à l'Intelligent Industry d’autre part. Avec l'acquisition d'Altran, le Groupe a changé de taille et affirmé sa position de leader sur ces marchés prometteurs.

Cet évènement virtuel dédié aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels débutera ce jour à 14h00. Tous les supports de présentation, ainsi que la retransmission (en direct et en différé) des interventions du Directeur général et de la Directrice financière, seront disponibles sur le site Investisseurs de Capgemini à l'adresse suivante : https://investors.capgemini.com/fr/ .

