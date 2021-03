Capgemini : Sogeti signe un accord avec la ville d'Amsterdam

La ville d'Amsterdam a signé un accord de collaboration stratégique avec Sogeti aux Pays-Bas, qui fait partie du groupe Capgemini, pour le développement et la mise en oeuvre d'un nouvel environnement de travail numérique basé sur le cloud.



L'accord est d'une durée de six ans avec une option d'extension à onze ans.



' Les 19 000 employés de la ville d'Amsterdam pourront travailler ensemble efficacement, en toute sécurité, de n'importe où et en tout lieu ' indique le groupe.



Sogeti déploiera sa solution de travail collaboratif en nuage SMART WorkSpace pour permettre aux employés d'accéder à toutes les fonctionnalités de communication d'Office.



