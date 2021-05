Capgemini : projet pour le 'Cloud de Confiance' en France

Capgemini et Orange annoncent leur intention de créer une nouvelle société, 'Bleu', qui vise à donner naissance à une nouvelle plateforme cloud indépendante et à répondre au label 'Cloud de Confiance' de l'Etat pour une souveraineté des données renforcée.



Bleu vise à proposer à ses clients un nouveau Cloud de Confiance indépendant doté d'un riche catalogue de solutions numériques et les meilleurs outils collaboratifs. Ce partenariat contribuera à accélérer la transformation numérique de la France.



De plus amples informations seront divulguées prochainement suite à la finalisation des accords entre les parties et l'obtention des autorisations préalables auprès des autorités compétentes pour ce projet.



