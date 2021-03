Capgemini : rachète l'australien RXP Services

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques Capgemini a annoncé vendredi avoir racheté l'entreprise australienne RXP Services. La société n'a pas communiqué le montant de l'opération.

Comptant plus de 550 collaborateurs, RXP Services fournit des solutions numériques dans les domaines de l'informatique dématérialisée ("cloud") et des données. Avec ce rachat, Capgemini emploiera plus de 2.000 personnes en Australie.

"Les expertises combinées de Capgemini et de RXP Services en Australie renforcent la capacité de Capgemini dans toute la région pour la fourniture de solutions digitales de bout en bout et à grande échelle", a expliqué Capgemini dans un communiqué.

March 26, 2021