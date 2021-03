Capgemini : renforce son programme d'innovation autour de la 5G en ouvrant deux nouveaux ‘5G Labs' en France et en Inde

Paris, le 16 mars 2021 - Le groupe Capgemini poursuit la mise en œuvre de sa stratégie « Intelligent Industry » avec l'ouverture de deux Labs 5G destinés à permettre aux organisations d'expérimenter et de déployer les technologies 5G et Edge au service de leurs activités. Situés à Paris et à Mumbai, ces Labs sont conçus pour aider les entreprises, tous secteurs confondus, à saisir les opportunités de la révolution numérique accélérée par la 5G et l'Edgeet à faire les bons investissements au service d'une transformation fondée sur la donnée. Ils viennent compléter le 5G Lab pour les opérateurs de télécommunications et les fabricants d'équipements (OEM), spécialisé dans le développement de capacités et solutions réseau, ouvert en décembre 2020 au Portugal.

Une équipe pluridisciplinaire d'experts accompagnera les organisations dans l'exploration des derniers cas d'usage, en leur offrant de nouvelles perspectives sur la plus-value apportée par la 5G dans leur secteur et en les aidant à définir, mettre en œuvre et créer de la valeur à partir de la 5G : stratégie et feuille de route 5G, idéation, conception et développement de cas d'usage, orchestration et intégration d'un écosystème de partenaires innovants.

Une plateforme pour accélérer l'adoption de la 5G dans tous les domaines d'activité

Les '5G Labs' de Capgemini s'appuient sur un écosystème d'innovation pour expérimenter les nouvelles opportunités offertes aux organisations et construire avec elles leurs solutions de bout en bout. Ils intègrent les toutes dernières technologies réseau, cloud et Edge computing, et mettent à disposition une connectivité 5G de pointe, ainsi qu'un environnement applicatif agile et modulaire.

Les experts 5G de Capgemini ont en particulier développé des solutions adaptées à quatre domaines d'application, en s'appuyant tant sur les exigences sectorielles et cas d'usage éprouvés, que sur un écosystème de partenaires (télécommunications et technologies) :

Smart Factory s'adresse aux entreprises du secteur de l'industrie et de l'automobile ; concerne toutes les activités de production exécutées en usines et entrepôts. Exemples de cas d'usage : téléassistance augmentée, robots et chariots autonomes pour entrepôts et chaînes de montage, contrôle qualité, sécurité et surveillance basées sur la vision assistée par ordinateur.

s'adresse aux entreprises du secteur de l'industrie et de l'automobile ; concerne toutes les activités de production exécutées en usines et entrepôts. Exemples de cas d'usage : téléassistance augmentée, robots et chariots autonomes pour entrepôts et chaînes de montage, contrôle qualité, sécurité et surveillance basées sur la vision assistée par ordinateur. Smart Utilities s'adresse aux entreprises du secteur de l'énergie ; concerne les processus logistiques et opérationnels. Exemples de cas d'usage : contrôle à distance des sites et processus critiques, efficacité énergétique et durabilité.

s'adresse aux entreprises du secteur de l'énergie ; concerne les processus logistiques et opérationnels. Exemples de cas d'usage : contrôle à distance des sites et processus critiques, efficacité énergétique et durabilité. Smart Cities s'adresse aux entreprises du secteur public (transport, santé, éducation…) ; concerne les service fournis à grande échelle aux populations et acteurs du territoire. Exemples de cas d'usage : apprentissage immersif, gestion des foules, télémédecine, infotainment dans les transports publics.

s'adresse aux entreprises du secteur public (transport, santé, éducation…) ; concerne les service fournis à grande échelle aux populations et acteurs du territoire. Exemples de cas d'usage : apprentissage immersif, gestion des foules, télémédecine, infotainment dans les transports publics. Smart Retail s'adresse aux entreprises du secteur du commerce de détail, des biens de consommation et des produits de luxe ; concerne la personnalisation des services offerts aux consommateurs finaux ou l'optimisation logistique. Exemples de cas d'usage : expérience d'achat immersive, automatisation des achats grâce à des chariots intelligents.

« La 5G marque une rupture majeure en matière de connectivité et d'automatisation pour tous les secteurs d'activité et ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises. En mettant la 5G au service de leur transformation numérique, les organisations seront en mesure de tirer parti du volume croissant de données et d'exploiter en temps réel les informations obtenues, » déclare Pierre Fortier, responsable des activités 5G chez Capgemini Invent. « Nos 5G Labs à Paris et à Mumbai sont conçus pour accompagner les organisations dans leur transformation vers l'industrie intelligente. En les immergeant dans l'écosystème 5G, nous souhaitons les aider à explorer le champ des innovations possibles, à construire et monétiser des solutions de bout en bout personnalisées pour leur activité. »

