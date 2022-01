Capgemini : nommé 'leader' par Everest PEAK Matrix

Capgemini annonce ce soir avoir été nommé ' Leader ' pour la 8e année consécutive par Everest Group PEAK Matrix dans le cadre d'une évaluation des prestataires de services d'externalisation des finances et de la comptabilité (FAO)



Everest Group met notamment en avant ' l'écosystème numérique robuste et l'expérience de conseil ' de Capgemini, ainsi que son ' architecture unique basée sur la plate-forme Digital Global Enterprise Model (D-GEM) ', ou encore une ' expertise approfondie de l'industrie au service de clients clés dans plusieurs secteurs à l'échelle mondiale '.





