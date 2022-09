Capgemini : nouvelle acquisition en Asie-Pacifique

Outre le rachat du suisse Knowledge Expert, Capgemini a fait part jeudi de l'acquisition d'Aodigy Asia Pacific, une société basée à Singapour, en vue de de renforcer ses capacités en Asie-Pacifique.



Dans un communiqué, le groupe français de conseil en technologies dit vouloir s'appuyer sur les capacités d'Aodigy Asia Pacific, qui s'est spécialisée dans les applications Salesforce, pour fournir et déployer des projets de transformation digitale de bout en bout dans la région.



Aodigy Asia Pacific propose actuellement une gamme complète de solutions de relations client, allant de l'optimisation des ventes à la migration vers le cloud, en passant par l'automatisation des processus métier, à travers ses activités à Singapour et au Vietnam.



Il s'agit de la cinquième réalisée par Capgemini en Asie-Pacifique en l'espace de 24 mois.



Ses termes financiers n'ont pas été dévoilés.



