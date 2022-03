Capgemini : nouvelle composition du conseil proposée à l'AG

Le géant informatique Capgemini indique que son conseil d'administration a délibéré jeudi de l'évolution de sa composition qui sera proposée à sa prochaine assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 19 mai.



Le conseil propose les nominations de Maria Ferraro et Olivier Roussat en qualité de membres pour une durée de quatre ans, ainsi que la reconduction de Paul Hermelin en qualité de président du conseil non exécutif et de Frédéric Oudéa en tant qu'administrateur référent.



Laurence Dors quittera le conseil, ayant exprimé le souhait de ne pas renouveler son mandat. Patrick Pouyanné lui succèdera dans ses fonctions de président du comité des rémunérations à l'issue de l'assemblée générale.



