CAPGEMINI : objectif de cours abaissé chez Oddo BHF

Le 29 juillet 2024

Tout en réitérant son opinion 'neutre' sur Capgemini, jugeant difficile d'espérer un rerating relatif du titre 'compte-tenu de sa surexposition à l'Europe par rapport aux pairs', Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 211 à 202 euros.



S'il juge peu surprenants les résultats mitigés du premier semestre, le bureau d'études voit une surprise négative dans les commentaires du groupe de services informatiques sur ses perspectives, et abaisse donc ses propres estimations pour 2024 et 2025.



En termes de valorisation, Oddo BHF note que l'action Capgemini se traite sur 'un FCF yield 2025 de 5,7%, en décote de seulement 12% par rapport à ses pairs globaux contre une décote historique de 20%'.



