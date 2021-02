Capgemini : optimiste pour 2021, le virus accélère la transformation digitale

PARIS (Reuters) - Capgemini s'est déclaré mercredi prudemment optimiste pour l'année, espérant récolter pleinement les fruits de l'acquisition d'Altran et de l'accélération de la transformation digitale, après avoir annoncé des résultats supérieurs aux prévisions au titre de 2020.

A l'issue d'une longue guerre de position avec le fonds activiste américain Elliott, le groupe de conseil et de services technologiques a achevé d'intégrer en avril le groupe d'ingénierie Altran, au moment même où la pandémie commençait de paralyser des pans entiers de l'économie mondiale.

"Cette crise sanitaire a clairement accéléré le besoin en transformation digitale des entreprises de tous les secteurs", s'est félicité dans un communiqué le directeur général, Aiman Ezzat.

Le groupe, qui s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, prévoit également de développer ses activités de conseil en matière de réduction d'émissions polluantes.

Dans un environnement "qui s'améliore mais reste incertain", Capgemini vise cette année une croissance à taux de change constants comprise entre +7,0% et +9,0%, une marge opérationnelle comprise entre 12,2% et 12,4% - soit au niveau de 2019 - et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1.300 millions d'euros (contre 1.119 millions en 2020).

En 2020, le groupe a dégagé un résultat net de 957 millions d'euros (+12%), un résultat d'exploitation de 1,5 milliard (+5%) sur la base d'un chiffre d'affaires de 15,85 milliards (+12,2%).

Le consensus compilé par la société, qui prévoit de verser un dividende de 1,95 euro par action, tablait sur un résultat net de 749 millions, un résultat opérationnel de 1,35 milliard et un chiffre d'affaires de 15,84 milliards.

