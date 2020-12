Capgemini : ouverture d'un AIE à Nantes

Capgemini annonce l'ouverture, à Nantes, de son sixième Applied Innovation Exchange (AIE) en France, espace consacré à l'innovation digitale appliquée à des domaines allant de la smart city aux secteurs bancaires et des transports.



'Ce nouvel AIE s'inscrit dans le riche écosystème de start-up de la région nantaise et regroupe toutes les compétences de Capgemini pour guider les entreprises dans les étapes du processus d'innovation appliquée', explique le groupe informatique.



Il est composé d'un espace de co-design, de travail collaboratif et d'échange sur l'innovation appliquée, de deux accélérateurs d'innovations avec la Ruche et SogetiLabs, d'une connexion à l'écosystème start-up et d'un réseau mondial interconnecté avec les autres AIE.



