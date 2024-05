Capgemini : plateforme durable avec Schneider Electric

Capgemini et Schneider Electric annoncent avoir travaillé conjointement au lancement de l'Energy Command Center, soit une plateforme intégrée visant à optimiser la gestion énergétique des bâtiments.



Utilisant des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'Internet des objets, cette solution permet de surveiller, contrôler et optimiser la consommation d'énergie.



En réduisant les émissions de gaz à effet de serre, cette initiative répond aux défis environnementaux actuels et accélère la transition vers une gestion énergétique plus durable.



