Capgemini, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du mercredi 18 janvier 2023

Capgemini (+2,60% à 175,70 euros)



Le groupe de conseil et de services informatiques bénéficie du relèvement de la recommandation de Barclays, de Pondération en ligne à Surpondérer. L'objectif de cours passe de 190 euros à 210 euros. Le bureau d'études juge exagérée la baisse de 35% de la valorisation et considère que l'action offre désormais un bon point d'entrée. Il souligne que Capgemini est devenu plus résilient dans un contexte de récession.