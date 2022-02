Capgemini prévoit de poursuivre sa croissance en 2022 après un exercice 2021 record

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques Capgemini entend maintenir une croissance soutenue en 2022 avec une rentabilité qui pourrait encore progresser, après avoir enregistré des résultats records en 2021.

La société a annoncé lundi viser une croissance à taux de change constants de son chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10% en 2022, avec une marge opérationnelle comprise entre 12,9% et 13,1% et une génération de free cash-flow organique attendue supérieure à 1,7 milliard d'euros.

"Les variations de périmètre devraient représenter 1 point de croissance en bas de la fourchette visée et 2 points en haut de fourchette", a précisé l'entreprise dans un communiqué.

En 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit à 18,16 milliards d'euros, en progression de 14,6% en données publiées par rapport à l'exercice 2020. A taux de change constants, la croissance a atteint 15,1%, et 10,2% en organique. La marge opérationnelle s'est établie à 2,34 milliard d'euros, représentant 12,9% du chiffre d'affaires. Elle s'est inscrite en hausse de 1 point de base par rapport à 2020.

Le groupe visait une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change constants comprise entre 14,5% et 15% et un taux de marge opérationnelle de plus de 12,7%.

Le résultat net, part du groupe, a atteint 1,16 milliard d'euros, contre 957 millions d'euros en 2020.

La génération de free cash-flow organique s'est élevée à 1,87 milliard d'euros, en augmentation de 754 millions d'euros par rapport à 2020, dépassant le seuil, relevé à deux reprises en cours d'année, de 1,7 milliard d'euros visé pour 2021.

"Capgemini a réalisé en 2021 une performance remarquable en termes de croissance, de profitabilité et de génération de cash", a commenté Aiman Ezzat, le directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 1,12 milliard d'euros, une marge opérationnelle de 2,23 milliards d'euros et sur un chiffre d'affaires de 18,12 milliards d'euros.

En matière de distribution aux actionnaires, le groupe a indiqué que son conseil d'administration avait décidé de proposer à l'assemblée générale du 19 mai 2022 le versement d'un dividende de 2,40 euros par action.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2022 12:08 ET (17:08 GMT)