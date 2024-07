PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques Capgemini a annoncé vendredi qu'il s'attendait à une baisse de son chiffre d'affaires pour 2024, alors qu'il tablait jusque-là sur une hausse, après avoir publié des ventes semestrielles légèrement inférieures aux attentes, pénalisées par la dégradation des secteurs automobile et aéronautique et par la faiblesse du secteur des services financiers.

Pour l'ensemble de 2024, Capgemini prévoit désormais un repli de son activité de 0,5% à 1,5% à taux de change constants. Le groupe tablait auparavant sur une évolution à taux de change constants de son chiffre d'affaires comprise entre 0% et 3%.

"Comme attendu, notre dynamique de croissance a commencé à s'améliorer au deuxième trimestre et évolue favorablement dans quasiment tous nos métiers, secteurs et régions. L'amélioration est particulièrement sensible en Amérique du Nord. Cependant, le rythme de cette amélioration sera affecté au second semestre par la récente détérioration des perspectives des secteurs automobile et aéronautique, et un redressement moins marqué dans les services financiers", a déclaré le PDG du groupe, Aiman Ezzat, cité dans dans un communiqué.

Le groupe a confirmé ses autres objectifs pour cette année, soit une marge opérationnelle de 13,3% à 13,6% et une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.

Pour la période de janvier à juin, le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit à 11,14 milliards d'euros, en baisse de 2,5% en données publiées par rapport aux six premiers mois de 2023. A taux de change constants, les revenus ont reculé de 2,6%. En données organiques, soit à taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires s'est contracté de 3%.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 11,15 milliards d'euros.

Pour le seul deuxième trimestre, l'activité a reculé de 1,9% à taux de change constants et de 2,3% en données organiques.

Le résultat d'exploitation s'est établi à 1,15 milliard d'euros, stable sur un an. La marge opérationnelle a atteint 1,38 milliard d'euros, contre 1,41 milliard d'euros un an plus tôt, représentant 12,4% du chiffre d'affaires, stable sur un an.

Le résultat net part du groupe a atteint 835 millions d'euros, contre 809 millions d'euros pour les six premiers mois de 2023.

Le flux de trésorerie libre organique a été positif, à hauteur de 163 millions d'euros au premier semestre, contre un flux négatif de 53 millions d'euros sur les six premiers mois de 2023.

