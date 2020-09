Capgemini : prévoit jusqu'à 14% de hausse de son CA en 2020

Capgemini a dit jeudi anticiper un redressement "progressif" de son niveau d'activité au deuxième semestre par rapport au deuxième trimestre et a dit tabler sur une croissance de son chiffre d'affaires à taux de changes constants comprise entre 12,5% et 14,0% pour 2020.

Le groupe a aussi communiqué un objectif de marge opérationnelle, attendue en contraction entre 0,6 point et 0,9 point en 2020 par rapport aux 12,3% atteints en 2019.

Capgemini prévoit également pour cette année une génération de free cash-flow organique supérieure à 900 millions d'euros.

"Une forte dégradation des conditions sanitaires et/ou de l'environnement économique dans les prochains mois pourrait toutefois contrarier l'atteinte de ces objectifs", a prévenu le groupe dans un communiqué.

Capgemini a par ailleurs confirmé jeudi les résultats semestriels non audités qu'il avait dévoilés fin juillet.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 7,9% à taux de change constants mais a baissé de 3,4% en données organiques tandis que la marge opérationnelle a reculé de 0,6 point, à 10,8%.

Le résultat net a baissé de 20% à 311 millions d'euros.

