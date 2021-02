Capgemini : rejoint Verkor avec un projet de gigafactory

La société Capgemini annonce qu'elle va rejoindre Verkorafin de renforcer les capacités de production de batteries bas carbone en Europe du Sud avec la création d'une premièregigafactory d'une capacité initiale de 16 GWh.



Capgemini apportera à Verkor son expertise pour exploiter tout le potentiel du numérique et des données au service de l'excellence dans la fabrication de batteries bas carbone.



'Le développement en Europe d'une chaîne d'approvisionnement en batteries à la fois résiliente et durable est essentiel pour l'avenir et la transition énergétique de l'industrie automobile', juge Roshan Gya, directeur Europe du Sud et Europe Centrale chez Capgemini Invent.



Capgemini rejoint ainsiSchneider Electric, EIT InnoEnergy et IDEC GROUPE, qui ont annoncé leur partenariat avec Verkor et juillet 2020.



