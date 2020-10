Capgemini : s'engage contre le changement climatique

08/10/2020 | 18:03

Capgemini annonce avoir signé le manifeste de Planet Tech'Care, afin de contribuer à la transition écologique.



En tant que signataire, Capgemini reconnait que les changements environnementaux constituent un enjeu majeur pour l'humanité et s'engage à contribuer à la maîtrise de ces risques.



L'entreprise va par ailleurs mettre en place des modules de formation à destination de ses collaborateurs afin qu'ils puissent développer des compétences en matière de numérique responsable et écologiquement efficient.



Cet été, le groupe Capgemini a fait savoir qu'il s'engageait à atteindre la neutralité carbone de ses opérations au plus tard en 2025 avec un objectif ' zéro émission nette ' d'ici 2030.





