Capgemini a conclu un accord (SPA) en vue d'acquérir Chappuis Halder & Cie (Chappuis Halder), cabinet de conseil en stratégie et management spécialisé dans le secteur des services financiers. Grâce à l'approche sectorielle de Chappuis Halder, cette acquisition renforcera la capacité du groupe à accompagner des clients du secteur Banque, Gestion de Fortune et Assurance en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est, pour définir le futur de leur activité et mener leurs projets de transformation par la technologie.



Cette acquisition complètera également l'offre de conseil du groupe dans le domaine plébiscité de la stratégie en Environnement, Social & Gouvernance (ESG) et risque climatique. Cette opération devrait être finalisée dans les prochains mois.



Basé au Luxembourg, Chappuis Halder est un cabinet de conseil de près de 150 personnes, ayant ses principaux bureaux en Amérique du Nord (New York et Montréal), en Europe (Paris et Genève) et en Asie du Sud-Est (Singapour et Hong Kong). Il s'est forgé une réputation dans le secteur des services financiers en matière de transformation, de finance, de risque et de conformité. Il offre notamment des opportunités commerciales à ses clients, en leur fournissant des conseils sur la réglementation et en menant des projets liés à l'ESG, en particulier grâce à son expertise sur la transformation basée sur les données.



" L'arrivée de Chappuis Halder contribuera à approfondir notre expertise dans les Services Financiers, condition essentielle pour pouvoir accompagner nos clients du secteur dans la transformation de leur activité, a déclaré Anirban Bose, directeur général de l'activité Services financiers de Capgemini et membre du comité de direction générale du groupe Capgemini. Avec Chappuis Halder, nous renforçons encore notre capacité à fournir une transformation de bout en bout aux clients des Services Financiers. "