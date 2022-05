Relations presse :

Capgemini signe un accord en vue d’acquérir Chappuis Halder & Cie pour renforcer son expertise de conseil dans les Services Financiers

Cette acquisition va accélérer la croissance de Capgemini sur les services en stratégie, transformation et développement durable pour les Banques d’Investissement et les sociétés de Gestion de Fortune

Paris, 16 mai 2022 – Capgemini a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord (SPA) en vue d’acquérir Chappuis Halder & Cie (Chappuis Halder), cabinet de conseil en stratégie et management spécialisé dans le secteur des services financiers. Grâce à l’approche sectorielle de Chappuis Halder, cette acquisition renforcera la capacité du Groupe à accompagner des clients du secteur Banque, Gestion de Fortune et Assurance en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est, pour définir le futur de leur activité et mener leurs projets de transformation par la technologie. Cette acquisition complètera également l’offre de conseil du Groupe dans le domaine plébiscité de la stratégie en Environnement, Social & Gouvernance (ESG) et risque climatique. Cette opération devrait être finalisée dans les prochains mois.

Basé au Luxembourg, Chappuis Halder est un cabinet de conseil de près de 150 personnes, ayant ses principaux bureaux en Amérique du Nord (New York et Montréal), en Europe (Paris et Genève) et en Asie du Sud-Est (Singapour et Hong Kong). Il s'est forgé une réputation dans le secteur des services financiers en matière de transformation, de finance, de risque et de conformité. Il offre notamment des opportunités commerciales à ses clients, en leur fournissant des conseils sur la réglementation et en menant des projets liés à l'ESG, en particulier grâce à son expertise sur la transformation basée sur les données.

« L'arrivée de Chappuis Halder contribuera à approfondir notre expertise dans les Services Financiers, condition essentielle pour pouvoir accompagner nos clients du secteur dans la transformation de leur activité, a déclaré Anirban Bose, Directeur général de l’activité Services financiers de Capgemini et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini. Avec Chappuis Halder, nous renforçons encore notre capacité à fournir une transformation de bout en bout aux clients des Services Financiers. »

« Cette acquisition nous aidera à réaliser des projets de transformation à fort impact pour les clients de Banque d'Investissement et de Gestion de Patrimoine, ajoute Cyril Garcia, Directeur général de Capgemini Invent et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini. Chappuis Halder, qui rejoint Capgemini Invent, apporte une équipe de consultants très talentueux et expérimentés, basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est. Leurs compétences, notamment dans le domaine des services en développement durable, qui est une priorité pour nous afin de répondre à la demande croissante de nos clients, sont très complémentaires des compétences sectorielles et technologiques étendues du Groupe. »

« Nous nous réjouissons de faire partie du groupe Capgemini et de lui apporter notre capacité à aider les clients dans le secteur des services financiers à concevoir, planifier et mettre en œuvre leur transformation de bout en bout en tirant parti de la technologie, » commente Stéphane Eyraud, Président Fondateur de Chappuis Halder.

