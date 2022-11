Capgemini : sursouscription du plan d'actionnariat salarié

Capgemini annonce que son neuvième plan d'actionnariat salarié ESOP (Employee Share Ownership Plan) a rencontré un fort succès avec un taux de souscription de 128%. Il a été souscrit par plus de 50.000 salariés répartis dans les 29 pays participants.



Cette augmentation de capital, qui permet d'associer les collaborateurs au développement et à la performance du groupe informatique, représente 2% du capital social et contribuera à maintenir l'actionnariat salarié de Capgemini aux environs de 8% du capital.



Ainsi, dans le cadre de l'opération, 3,5 millions d'actions nouvelles ont été souscrites au prix unitaire de 145,25 euros. L'augmentation de capital correspondante de 508 millions d'euros devrait être effective le 15 décembre.



