Les entreprises internationales installent davantage de bureaux en Inde et développent leurs équipes internes, mais cela ne signifie pas la fin de la route pour les entreprises indiennes du secteur des technologies de l'information, qui dépendent fortement des contrats d'externalisation, ont déclaré des cadres lors d'un événement organisé par Nasscom la semaine dernière.

Les entreprises ont ouvert 118 centres de compétences mondiaux (CCM) en Inde au cours des deux dernières années afin de stimuler les efforts d'"internalisation", ce qui porte leur nombre total à plus de 1 620, selon les données de février de l'organisme industriel.

Les entreprises informatiques aident les GCC à se développer, à innover et à faire beaucoup plus, a déclaré Ananth Chandramouli, directeur général pour l'Inde de l'entreprise informatique française Capgemini.

"Nous aidons également leurs plates-formes et leurs solutions à être commercialisées. Aujourd'hui, les GCC deviennent un centre de revenus et non plus un centre de coûts, ce qui représente un nouveau revenu net pour nous deux. Cela ne cannibalisera pas nos revenus", a-t-il déclaré.

D'autres initiés du secteur sont du même avis.

Satish HC, vice-président exécutif et co-responsable de la livraison chez Infosys, deuxième exportateur indien de services logiciels, a déclaré que sa stratégie était de travailler avec les GCC, quelle que soit la voie qu'ils empruntent pour stimuler l'innovation.

"Si quelqu'un veut développer sa captive (unité offshore), nous coexisterons et travaillerons avec lui. Si quelqu'un veut créer une captive et nous demander un contrat BOT (construction-exploitation-transfert), nous serons heureux de conclure un contrat BOT", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était important de "collaborer et de ne pas être normatif".

Ces commentaires interviennent alors que certains observateurs du secteur craignent que la montée en puissance de l'Inde au sein du CCG n'affecte les revenus des entreprises informatiques, qui ont fait fortune en aidant leurs clients étrangers à répondre à leurs besoins en matière de technologie.

"La croissance globale du chiffre d'affaires peut être affectée pour les entreprises fortement exposées à des clients qui délocalisent beaucoup", a déclaré Kotak Institutional Equities dans une note datée de décembre, faisant référence aux secteurs de la banque, des services financiers et de l'assurance en particulier.

"Bien que l'internalisation soit en hausse, elle n'a pas encore atteint des niveaux alarmants.

Les participants à l'événement organisé par le Nasscom ont tenu un discours différent, affirmant que les deux modèles pouvaient coexister.

"Les multinationales n'externalisent pas leurs dépenses pour les réorienter vers les pays du CCG. L'essentiel de la montée en puissance des pays du CCG est dû à la migration des dépenses externalisées existantes", a déclaré Anuj Kadyan, associé principal de la société de conseil McKinsey.

Certains ont déclaré que le gâteau était assez grand pour tout le monde.

"Il y a suffisamment de dépenses technologiques à partager entre les pays du CCG et les acteurs traditionnels de l'informatique. Le ratio habituel est de 60 % pour l'internalisation et de 40 % pour l'externalisation", a déclaré Sindhu Gangadharan, directeur général de SAP Labs India. "Nous ne voyons aucun changement à ce niveau. (Reportage de Sai Ishwarbharath B ; Reportage complémentaire de Haripriya Suresh ; Rédaction de Dhanya Skariachan et Varun H K)