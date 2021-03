Le marché salue les objectifs de Capgemini à horizon 2025

(Actualisation: commentaire d'analyste et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques Capgemini a annoncé mercredi, en préambule de son "Capital Markets Day" qui débutera à 14h00, viser un taux de marge opérationnelle de 14% d'ici à 2025, en amélioration de 210 points de base par rapport à 2020.

A la Bourse de Paris, l'action Capgemini avance de 1,9% en début de séance mercredi, à 147,85 euros. Le nouvel objectif de rentabilité présenté par la société sont en nette augmentation par rapport aux précédentes perspectives de moyen terme, observe JPMorgan Cazenove.

Pour atteindre cet objectif, Capgemini compte s'appuyer sur une "stricte discipline dans l'exécution de son plan d'action" et bénéficier du surcroît de valeur ajoutée "apporté par un portefeuille d'offres innovantes et spécifiques à chaque secteur". Le groupe compte aussi réaliser des économies de coûts supplémentaires et déployer plus efficacement ses ressources grâce à la mise en place un nouveau modèle de travail, appelé le "New Normal".

"Le groupe est idéalement positionné pour tirer parti de l'expansion rapide de l'utilisation de la technologie dans ses secteurs d'activités. Nous entrons dans cette nouvelle phase avec l'ambition de délivrer une croissance plus soutenue", a déclaré Aiman Ezzat, le directeur général de Capgemini, cité dans un communiqué.

La société de services numériques a également indiqué viser une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 9% entre 2020 et 2025, à taux de change constants. "Cette croissance s'appuiera en particulier sur l'accélération de la demande dans les domaines Intelligent Industry (produits et systèmes intelligents, opérations intelligentes, plateformes et écosystèmes intelligents) et Customer First (gestion de la relation entre les entreprises et leurs clients dans toutes ses dimensions)", a expliqué le groupe.

Capgemini compte, par ailleurs, profiter des synergies liées à l'intégration d'Altran Technologies. Profitant du rachat de ce groupe d'ingénierie spécialiste de la R&D externalisée, finalisé en avril 2020, les performances financières de Capgemini ont fait preuve d'une relative résistance l'an passé. Sur la période, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 15,85 milliards d'euros, en progression de 13,7% à taux de change constants, mais les revenus auraient diminué de 3,2% sans la contribution d'Altran Technologies.

En 2020, la marge opérationnelle de Capgemini, hors Altran Technologies, s'est établie à 1,88 milliard d'euros, représentant 11,9% des ventes. Elle a diminué de 40 points de base par rapport à 2019, alors que le groupe visait une contraction comprise entre 60 et 90 points de base.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV - ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE CAPGEMINI:

https://www.fr.capgemini.com/media-analyst/newsroom/communiques-financiers

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2021 03:12 ET (07:12 GMT)