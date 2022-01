Les actions en baisse et les rendements en hausse après la Fed

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent en début de séance jeudi tandis que les rendements obligataires progressent après le compte rendu de la réunion de décembre de la Réserve fédérale américaine, au ton plus "faucon" qu'anticipé.

À Paris, le CAC 40 perd 1,41% à 7.272,14 points à 09h02 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,97% et à Francfort, le Dax recule de 1,1%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,46%, le FTSEurofirst 300 de 1,51% et le Stoxx 600 de 1,18%.

Après avoir inscrit la veille encore de nouveaux plus hauts, les places européennes évoluent dans le rouge dans le sillage des indices de Wall Street, les investisseurs craignant que la Réserve fédérale ne réagisse à la hausse de l'inflation de façon plus restrictive que prévu.

Dans les "minutes" de la réunion de décembre, l'institution indique qu'elle pourrait être amenée à relever ses taux plus tôt que précédemment envisagé et à commencer à réduire son bilan compte tenu d'un marché de l'emploi "très tendu" et du niveau élevé de l'inflation.

"La discussion sur le resserrement quantitatif ('quantitative tightening') dans les minutes est très significative. Avant tout, cela montre l'ampleur du changement de ton de la Fed, qui envisage une réduction plus agressive de son bilan parallèlement aux hausses", a déclaré Antoine Bouvet, stratège principal des taux chez ING.

La perspective d'une accélération de la normalisation de la politique monétaire aux Etats-Unis continue de soutenir les rendements américains et par ricochet ceux en Europe.

Le dix ans américain évolue au plus haut depuis le mois d'avril et son équivalent allemand a atteint en séance un pic depuis mai 2019, à -0,043%.

Le niveau des rendements des emprunts d'Etats américain a mis sous pression les grandes valeurs technologiques de Wall Street, fortement valorisées.

En Europe, le secteur de la technologie accuse le plus fort recul, son indice Stoxx perdant 2,43%. Capgemini, lanterne rouge du CAC 40, abandonne 3,43%.

Coface chute de 10,61%, Natixis ayant annoncé la cession de toute sa participation au prix de 11,55 euros par action, soit une décote de 10,15% par rapport au dernier cours de clôture du groupe d'assurance-crédit.

Contre la tendance, Carrefour prend 4,35%, toujours porté par des informations de presse sur une éventuel intérêt d'Auchan pour son concurrent.

ALD, filiale de Société Générale, gagne 5,31% après l'annonce d'un projet de rachat de son concurrent LeasePlan pour 4,9 milliards d'euros. L'action Société générale avance de 1,15%.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)