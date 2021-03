Les prévisions au beau fixe de Capgemini pour 2025

Paris (awp/afp) - Le géant informatique français Capgemini a annoncé tabler sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 9% entre 2020 et 2025. Le groupe ambitionne d'accroître sa marge opérationnelle à 14% d'ici quatre ans, selon un communiqué diffusé mercredi en préambule à une journée investisseurs.

"Le groupe est idéalement positionné pour tirer parti de l'expansion rapide de l'utilisation de la technologie dans ses secteurs d'activités. Nous entrons dans cette nouvelle phase avec l'ambition de délivrer une croissance plus soutenue", a affirmé Aiman Ezzat, directeur général cité dans le communiqué. Capgemini indique qu'il "entend accroître sa marge opérationnelle", qui atteindra 14% d'ici 2025 - contre 11,9% au cours de son exercice 2020.

Il vise également une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de +7% à +9% à taux de change constants entre 2020 et 2025. Le groupe avait déjà fait part mi-février de cette même fourchette de +7% à 9% concernant son objectif de chiffre d'affaires pour le seul exercice 2021.

Capgemini estime que l'adoption "rapide" du cloud (informatique dématérialisée) "et l'utilisation de la donnée et de l'intelligence artificielle constitueront des leviers de croissance significatifs pour l'ensemble du portefeuille d'offres du groupe". Ce dernier indique qu'il va "profiter également des synergies liées à l'intégration d'Altran et de la poursuite de ses efforts en matière d'industrialisation et d'automatisation".

Altran, géant français de l'ingénierie racheté pour 3,7 milliards d'euros, sera intégré dans les comptes de Capgemini à partir du mois d'avril. Au cours de l'année 2020, Capgemini a limité l'impact de la crise sanitaire, enregistrant un recul de son chiffre d'affaires de 3,2%, et un bénéfice net en hausse de 12% à 957 millions d'euros.

afp/vj