Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris progresse légèrement de 0,18% mercredi matin, circonspecte après les chiffres d'inflation aux Etats-Unis de la veille, et influencée par les dernières publications de résultats d'entreprises.

L'indice CAC 40 reculait de 14,04 points à 7.639,35 points vers 09H30. Mardi, l'indice a cédé 0,84%.

La Bourse de New York a elle aussi mal digéré mardi une inflation américaine plus élevée que prévu, qui a atténué les espoirs de proches baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed).

Sur un an, la hausse des prix aux Etats-Unis a certes ralenti à 3,1%, mais moins qu'espéré. L'inflation sous-jacente, sans l'énergie et l'alimentation, reste tenace, à 3,9%.

"Les chiffres d'inflation américaine sont très mauvais", commente Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de LBPAM.

"Clairement, ce rapport devrait pousser la Réserve fédérale (Fed) à rester prudente avant d'assouplir sa politique monétaire", estime-t-il.

"Notre scénario reste que la Fed commence à baisser ses taux en mai et pour un total de 100 points de base cette année, ramenant le taux directeur à 4,35% fin 2024", détaille Xavier Chapard. "Mais le risque de baisse de taux plus tardive et moins importante augmente", le "marché a d'ailleurs fortement réduit ses anticipations de baisse de taux de la Fed", pointe-t-il.

Dans la foulée les taux d'intérêt obligataires se sont nettement tendus, celui de l'emprunt de l'Etat français à dix ans reculait à 2,85% vers 09H30, après avoir terminé à 2,89% mardi, au plus haut depuis plus de deux mois.

Capgemini tient le cap

Le géant français de l'informatique Capgemini s'est félicité mercredi d'un exercice "record" en 2023, avec notamment une progression de son bénéfice net de 7%, et s'est montré optimiste pour 2024 malgré un environnement qui reste "peu porteur".

L'an passé, son résultat net a ainsi atteint 1,7 milliard d'euros, tandis que son chiffre d'affaires a grimpé de 2,4%, à 22,5 milliards d'euros. La progression de ses ventes atteint 4,4% à taux de change constants, dans le bas de la fourchette qu'il visait (+4% à +7%).

Ces résultats trimestriels sont qualifiés de "solides" par les analystes d'Oddo BHF, qui notent cependant des prévisions de croissance pour 2024 "légèrement en dessous des attentes".

L'action du groupe gagnait 3,69% à 213,50 euros, en tête du CAC 40.

M6 à l'écran

Le bénéfice net du groupe M6 a bondi de 45% en 2023 et s'établit à 234,1 millions d'euros. En 2022, il avait dégringolé, amputé par les frais de l'arrêt de Salto. Les revenus publicitaires TV ont baissé de 2,2% après avoir déjà diminué l'année précédente, mais les autres revenus publicitaires connaissent à l'inverse une hausse de 2,2%, portés par le succès des programmes en replay.

Malgré des "résultats 2023 un peu inférieurs aux attentes", selon les analystes d'Oddo BHF, l'action gagnait 2,29% à 12,51 euros.

M6 investira "jusqu'à 100 millions d'euros" dans le streaming sur quatre ans et lancera une nouvelle plateforme gratuite, baptisée M6+. Son patron, Nicolas de Tavernost, va de plus quitter en avril son poste de président du directoire du groupe, plus tôt que prévu, et devrait être remplacé par David Larramendy, "un choix de continuité stratégique" pour Oddo BHF.

