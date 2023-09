Après des années de troubles dans la chaîne d'approvisionnement, les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs accordent moins d'importance aux initiatives de développement durable dans leurs politiques d'approvisionnement et se concentrent sur la réduction de l'exposition aux risques géopolitiques, selon une enquête menée auprès de plus de 1 000 cadres, ce lundi.

Le nombre d'entreprises déployant des initiatives de développement durable telles que la cartographie de leur empreinte carbone, l'optimisation des itinéraires pour réduire les émissions et la liste des informations de production sur les origines et la fabrication a diminué de 9 à 11 points de pourcentage entre 2022 et 2023, a montré l'enquête du groupe de conseil Capgemini.

Le montant moyen investi par les fournisseurs dans les initiatives de développement durable est tombé à 30,5 millions de dollars en 2023, contre 36,6 millions de dollars en 2022, précise l'étude. Un tiers des entreprises interrogées ont déclaré ne pas avoir de stratégie globale en matière de développement durable.

Les facteurs les plus courants sur lesquels les répondants fondent leurs décisions en matière de chaîne d'approvisionnement sont la qualité, le risque géopolitique, le coût et la résilience, suivis par le développement durable.

"La nécessité de maintenir la continuité des opérations aura la priorité sur, par exemple, les initiatives visant à mesurer l'empreinte carbone, à réduire les émissions grâce à l'optimisation des itinéraires ou à accroître la traçabilité", a déclaré Capgemini dans son rapport.

L'enquête a été menée auprès de 1 004 dirigeants d'entreprises automobiles mondiales, de BYD à Ford en passant par Lamborghini, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard de dollars, et de fournisseurs dont le chiffre d'affaires est d'au moins 500 millions de dollars.

Les résultats s'inscrivent dans la lignée des déclarations faites ces derniers mois par les dirigeants de l'industrie automobile sur les conséquences de la pandémie de coronavirus, des tensions géopolitiques, des pénuries de semi-conducteurs et de l'augmentation des coûts sur leurs chaînes d'approvisionnement.

Les personnes interrogées ont déclaré qu'environ 50 % de l'approvisionnement en semi-conducteurs n'était pas encore considéré comme totalement sûr, les plates-formes informatiques complètes et les microcontrôleurs étant les plus difficiles à obtenir.

La proportion de l'approvisionnement que les entreprises obtiennent à partir de sites offshore a diminué de plus d'un cinquième au cours des deux dernières années, et Capgemini s'attend à ce qu'elle diminue encore d'un cinquième au cours des deux prochaines années.