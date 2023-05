Jours : Heures : Minutes : Secondes Capita plc : Un niveau d'achat 17/05/2023 | 08:26 achat En cours

Cours d'entrée : 31.7GBX | Objectif : 41GBX | Stop : 27GBX | Potentiel : 29.34% La valeur Capita plc revient à proximité de soutiens majeurs en données quotidiennes situés vers 29.98 GBX, offrant un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 41 GBX. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Avec un PER à 9.02 pour l'exercice en cours et 7.98 pour l'exercice 2024, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Le titre est valorisé sur 2023 à 0.33 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.



Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.



La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.



En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.



La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.



La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.



La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services d'assistances aux entreprises Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CAPITA PLC 31.49% 667 CINTAS CORPORATION 3.04% 47 389 BUREAU VERITAS SA -1.18% 12 112 LG CORP. 13.57% 10 455 TELEPERFORMANCE SE -30.00% 9 943 RITCHIE BROS. AUCTIONEERS I.. -10.34% 9 475 INTERTEK GROUP PLC 0.15% 8 234 GENPACT LIMITED -21.44% 6 701 EXLSERVICE HOLDINGS, INC. -7.40% 5 216 DKSH HOLDING AG -3.42% 4 913 MAXIMUS, INC. 10.77% 4 832

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières GBP USD EUR CA 2023 2 794 M 3 486 M 3 220 M Résultat net 2023 53,3 M 66,5 M 61,4 M Dette nette 2023 402 M 501 M 463 M PER 2023 9,25x Rendement 2023 0,31% Capitalisation 534 M 667 M 616 M VE / CA 2023 0,34x VE / CA 2024 0,31x Nbr Employés 50 000 Flottant 96,1% Prochain événement sur CAPITA PLC 04/08/23 Premier semestre 2023 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Clôture 31,90 GBX Objectif de cours Moyen 45,72 GBX Ecart / Objectif Moyen 43,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jonathan Lewis Chief Executive Officer & Executive Director Timothy Peter Weller Chief Financial Officer & Executive Director David Soutar Lowden Chairman Manpreet Singh Chief Technology Officer Georgina Harvey Senior Independent Non-Executive Director