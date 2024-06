Capita PLC est une société basée au Royaume-Uni. La société fournit des services de conseil, de transformation et de prestation professionnelle, en s'appuyant sur son expérience pratique, et fournit des services et des solutions numériques. La société opère à travers deux divisions : Capita Public Service et Capita Experience au Royaume-Uni, en Europe, en Inde et en Afrique du Sud. La division Capita Public Service fournit des services de transformation numérique appliquée et de Business Process as a Service pour améliorer la productivité et l'expérience des citoyens dans les services publics. La division se concentre sur l'éducation et l'apprentissage, les services publics locaux, la santé et le bien-être, la défense, la sécurité et les incendies, la justice et le maintien de l'ordre, les transports et le gouvernement central. La division Capita Experience est engagée dans la conception, la transformation et la fourniture d'expériences pour les moments de la vie. Elle dessert divers secteurs verticaux : télécommunications, médias et technologie ; vente au détail et produits de consommation ; énergie et services publics ; gouvernement et transport et services financiers.