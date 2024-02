(Alliance News) - Capita PLC a déclaré mercredi qu'elle avait prolongé et élargi son contrat d'expérience client en tant que partenaire stratégique d'un "grand fournisseur européen de télécommunications" non nommé, portant la valeur totale de l'accord à 420 millions de livres sterling.

L'entreprise d'externalisation, de conseil et de services numériques basée à Londres a déclaré que le travail supplémentaire est d'une valeur de 220 millions de livres sterling d'ici à 2030, avec 55 millions de livres sterling de portée supplémentaire et un renouvellement de 165 millions de livres sterling au cours de la période de 2027 à 2030, plus une option d'extension pour trois années supplémentaires.

Capita a déclaré que ce contrat s'ajoutait à l'accord existant, d'une valeur d'environ 200 millions de livres sterling d'ici à 2027.

Capita a déclaré qu'elle fournira "une assistance spécialisée à tous les clients, particuliers et entreprises, sur une gamme plus large de produits et de services, y compris l'assistance technique pour les produits de téléphonie mobile et de télévision, ainsi que l'exécution des commandes".

Capita a précisé que sa mission s'étendrait à la fidélisation des clients mobiles professionnels et grand public. Il fournira une assistance technique, un service d'assistance aux utilisateurs, des réponses aux questions des nouveaux clients et des services de vente incitative, ainsi que des canaux de discussion et de messagerie et des services de facturation.

"L'IA conversationnelle - y compris les chatbots et les canaux de messagerie - continuera d'être exploitée pour maximiser l'engagement des clients et augmenter les performances de vente. Ces outils rendront les interactions des clients avec le fournisseur de télécommunications plus fluides, plus rapides et plus utiles grâce à des réponses instantanées et automatisées", a déclaré Capita.

Adolfo Hernandez, directeur général de Capita, a commenté l'opération : "Nous sommes extrêmement fiers de renforcer notre partenariat de 25 ans avec notre client grâce à cette mission élargie, qui témoigne de l'immense confiance qu'il accorde à Capita pour obtenir des résultats exceptionnels. Cette victoire témoigne de l'excellence des résultats que nous avons obtenus pour notre client.

"Nous nous concentrons sur l'intégration de la technologie afin d'améliorer l'efficacité et d'offrir une meilleure expérience personnalisée aux clients. Nous continuerons à rechercher des opportunités pour améliorer l'expérience client et la productivité de nos clients".

Les actions de Capita étaient en hausse de 2,4 % à 20,50 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

